La Belgique s'aligne avec un bloc solide: deux leaders déclarés, Philippe Gilbert (champion du monde 2012) et Greg Van Avermaet (champion olympique en titre), entourés de cinq lieutenants, Dylan Teuns, Tim Wellens, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Remco Evenepoel, et d'un homme à tout faire, Tim Declercq. Soit cinq coureurs qui sont leaders dans leur propre équipe, mais prêts à unir leur force pour l'équipe nationale

"Cela va effectivement un peu changer la donne", a déclaré Naesen avant la course. "Ce sont tout de même les deux principales ascensions qui sont supprimées. Cela signifie quelque chose mais c'est compensé par deux tours supplémentaires du circuit local. Je pense que ces Mondiaux vont rester assez compliqué", a ponctué le Belge.

Le début du parcours a été modifié et doit désormais passer par Aysgarth avant de rejoindre le tracé initial à Leyburn. Le peloton devra ensuite parcourir neuf fois le circuit final à Harrogate, contre sept auparavant.

La course en ligne messieurs est passée de 280 à 261 kilomètres. Dimanche matin, à 1h40 du départ, l'Union cycliste internationale (UCI) a dû raccourcir le tracé à cause des "conditions météorologiques extrêmes", a-t-elle écrit sur Twitter. Le départ, prévu initialement à 9h40 belges, a été repoussé à 10h.

Un parcours modifié

La course élite des championnats du monde de cyclisme a été raccourcie d'une vingtaine de kilomètres pour être ramenée à 261 kilomètres en raison des conditions météo difficiles dans le Yorkshire, a annoncé dimanche matin l'Union cycliste internationale (UCI).

L'horaire de départ a été retardé de 20 minutes pour être fixé à 9h00 heure locale à Leeds (10h00 françaises, 8h00 GMT).

Le parcours, qui devait faire 280 kilomètres, a été modifié dans sa partie initiale. Il doit désormais passer par Aysgarth et rejoindre le tracé initial à Leyburn avant d'emprunter le circuit final de Harrogate qui sera emprunté à neuf reprises (au lieu de 7 tours initialement).

La décision a été annoncée par l'UCI moins de deux heures avant le départ. Les prévisionnistes météo annoncent de la pluie et du vent durant la journée.

Dans sa première mouture, cette édition 2019 était la plus longue des championnats du monde depuis une quarantaine d'années (288 km en 1976). Avec 261 kilomètres, la course retrouve une distance dans la fourchette habituelle (258 km en 2018, 267 km en 2017, 257 km en 2016, 261 km en 2015, etc).