Gilbert : "Devoir abandonner sur une chute aussi bête, c'est dur à accepter"

Philippe Gilbert a abandonné à un peu moins de 100 kilomètres de l'arrivée des Mondiaux de cyclisme, dimanche à Harrogate. Désigné comme un des deux leaders de l'équipe belge pour ce rendez-vous anglais, le champion du monde 2012 a chuté, a été aidé par Remco Evenepoel, mais n'est jamais réussi à revenir sur le groupe de tête.

"Je n’ai pas compris la chute, honnêtement. Je suis tombé le premier. Je ne sais pas ce qui s’est passé, je n’ai pas touché de roue. Je suis parti sur la droite tout d’un coup. Je ne sais pas si j’ai eu une crevaison et que j’ai été déséquilibré, ou une pièce de mon vélo qui aurait cassé. J’étais bien placé… l’instant d’après, j’étais à terre et course finie. Au début, j’avais vraiment mal avec le choc. Le froid m’a paralysé pendant quelques secondes. J’avais mal au genou et au dos. Je suis remonté sur le vélo, on a essayé de rentrer avec Remco. Il y avait aussi Bob Jungels qui roulait. On maintenait un écart avec le peloton, mais, à chaque fois, il y avait des grappes de coureurs et c’était impossible de rentrer", a détaillé Philippe Gilbert à notre micro.

Et d'ajouter : "Avec le choc, je me suis bloqué quelque chose dans le bas du dos. Assis, ça allait, mais je n’arrivais plus à développer de la force sur les pédales. J’ai essayé de tout donner. Même si j’étais rentré, j’aurais gaspillé beaucoup de forces. J’ai vu qu’on plafonnait, ça ne servait à rien de s’éterniser. Les choses étaient claires : c’était impossible de rentrer. J’étais bien et bien concentré. Notre équipe était très forte. C’est sûr qu’il ne peut y avoir que de la déception. C’est acceptable d’être battu sur la valeur. Devoir abandonner sur une chute aussi bête, c’est dur à accepter."