Evenepoel : "J'avais dit que je n'étais pas là pour gagner mais pour aider l'équipe"

Remco Evenepoel était le premier coureur à être arrivé près de Philippe Gilbert qui a abandonné à un peu moins de 100 kilomètres de l’arrivée des Mondiaux de cyclisme, dimanche à Harrogate.

"On avait dit entre nous que j’allais l’aider toute la journée, si quelque chose se passait. Que j’allais tout faire pour le remettre dans le peloton. Et c’est ce que j’ai fait mais il m’a dit qu’il avait mal au genou, puis au fur et à mesure qu’il roulait ça allait mieux. On a tout essayé pour revenir. Mais malheureusement ça s’est avéré trop difficile, il y avait trop de barrages", confie le coureur au micro de Laurent Bruwier.

Et d’ajouter sur sa maturité et l’aide apporter au vainqueur de Paris Roubaix : "Je sentais un peu qu’il voulait lâcher, mais je lui ai dit qu’on devait essayer et après même si on n’y arrive pas on ne pourra pas nous le reprocher. Phil a déjà gagné tellement de courses que peut-être au fond de lui-même il se disait "tu sais quoi, laisse tomber", mais je voulais quand même l’aider. On a beaucoup de respect l’un pour l’autre, je crois que c’était clair sur les images."

Le jeune coureur a aussi abandonné. Mais pour Remco Evenepoel, pas question de dire que ce ne sont pas les débuts rêvés pour des Championnats du Monde. "J’ai décroché une médaille d’argent dans le chrono. Sur la route j’avais dit que je n’étais pas là pour gagner mais pour aider l’équipe. Et sûrement Phil, parce qu’on dormait ensemble, on avait beaucoup de contacts. J’ai tout fait pour lui aujourd’hui, malheureusement c’est la malchance du vélo, c’est le sport, c’est la vie quoi."

Le coureur en a profité pour conclure sur les conditions de course, pas si évidente que ça : "Je pense que ce n’était pas extrême, parce qu’il ne faisait pas très très froid. C’est surtout la pluie qui donnait un peu moins chaud quoi. C’est pareil pour tout le monde, c’est mouillé, on a les mains froides… Il y a plus d’énergie qui sort du corps, le corps doit travailler mais c’est pour tout le monde. Le vainqueur sera celui qui aura le mieux supporté tout ça."