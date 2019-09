Eekhoff disqualifié des Mondiaux U23 : "Incroyable, comment peuvent-ils faire ça ?"

L'Italien Battistella titré chez les Espoirs après le déclassement du Néerlandais Eekhoff -... Nils Eekhoff, qui a franchi la ligne d'arrivée de la course en ligne espoirs des Championnats du monde de cyclisme, a été disqualifié par le jury. Le titre revient à l'Italien Samuele Battistella. Eekhoff a été disqualifié pour une infraction au règlement de l'UCI. Celle-ci n'a pas donné plus de précision à ce stade. Eekhoff s'était imposé à l'issue d'un sprint à sept. Il avait devancé Battistella, qui devient donc champion du monde. Le Suisse Stefan Bissegger récupère la deuxième place et le Britannique Thomas Pidcock monte donc sur le podium. Le premier Belge, Stan Dewulf, se classe donc 11e.