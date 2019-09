Dennis : "Evenepoel a fait la perf du jour"

Rohan Dennis a remporté hier le contre-la-montre des championnats du monde après une performance assez étincelante. L’Australien repousse Remco Evenepoel à 1'09'' et l’Italien Filippo Ganna à 1'55''. Quand Dennis s’est présenté aux interviews à la descente du podium, il a évidemment été interrogé sur l’émotion que lui procurait cette médaille. Mais ensuite, toutes les télévisions du monde (Pays-Bas, Norvège, Danemark, Pologne, etc) ont posé cette question : êtes-vous impressionné par le jeune garçon derrière vous ? Gentleman, poli et aimable, l’Australien a répondu en toute franchise.

"J’espère qu’il ne va pas trop s’améliorer dans les années à venir. Comme ça, j’espère que je pourrai encore décrocher quelques victoires. Ce serait l’idéal pour moi. Mais je pense qu’une nouvelle génération arrive avec des jeunes coureurs. Lui est vraiment très jeune, il a seulement 19-20 ans. À son âge, être juste derrière moi dans ce chrono des Mondiaux, c’est impressionnant. Donc chapeau bas à lui ! Je pense, pour être honnête, que c’est lui qui a signé la performance du jour. Et ce même si c’est moi qui ai gagné la course. Je pense que personne ne peut se souvenir d’un coureur de 19 ans qui réalise une aussi belle saison", confie le champion du monde du chrono.