Décevant au Tour de France, Egan Bernal n'est pas retenu pour les Mondiaux

Cyril Saugrain : "Bernal va devoir se concentrer sur de nouveaux objectifs" - Tour de France -... Egan Bernal a perdu énormément aujourd’hui lors de l’ascension du Grand Colombier pour la 15e étape du Tour remportée par Pogacar. Le Colombien, tenant du titre n’était pas au mieux, mais on ne se doutait pas que c’était à ce point. "Je ne le voyais pas très bien ces derniers jours, mais je n’imaginais pas une telle défaillance. Il a été lâché par Wout van Aert. La défaillance est énorme, le Tour est terminé et Bernal va devoir se concentrer sur de nouveaux objectifs", a commencé Cyril Saugrain lors du débriefing de la 15e étape. Et notre consultant d’ajouter sur le train Jumbo Visma : "il va falloir réfléchir, car la faiblesse de Pogacar, c’est son équipe. Il n’est pas super-bien entouré. Jumbo Visma va devoir lancer une opération où l’on va essayer d’esseuler d’un peu plus loin Pogacar. Mais je ne pense qu’il ne faut pas rouler tous les jours comme ils l’ont fait aujourd’hui." Si les deux premières places vont se disputer entre les deux Slovènes, la lutte pour le dernier accessit promet : "la lutte est dense, ça se resserre. Un jour c’est l’un, un jour c’est l’autre. Cette dernière place va être disputée", conclu Cyril Saugrain.