Conditions météorologiques difficiles dans le Yorkshire: le peloton contraint de rouler sur des routes immergées - © YORICK JANSENS - BELGA

Conditions météorologiques difficiles dans le Yorshire: le peloton contraint de rouler sur des... Les conditions sont difficiles sur le parcours des championnats du monde de cyclisme. L'organisation a décidé de modifier le parcours initial ce dimanche matin à cause des "conditions météorologiques extrêmes" et d'amputer la course de 19 kilomètres. Mais ce n'est pas pour cela que le reste du parcours était à 100% dégagé. Les coureurs l'ont notamment découvert à 200 kilomètres de la ligne d'arrivée, quand ils ont été contraints de passer sur une route complètement immergée.