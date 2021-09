CLM espoirs : 20 mètres de course et déjà une chute pour le Colombien Victor Alejandro Ocampo Giraldo

CLM espoirs : 20 mètres de course et déjà une chute pour le Colombien Victor Alejandro Ocampo... Victor Alejandro Ocampo Giraldo a été victime d’une chute précoce ce lundi, lors du contre-la-montre espoirs des championnats du monde qui se déroulent ce lundi entre Knokke et Bruges. Le Colombien a freiné de la roue avant et son vélo s’est dérobé par l’avant alors que la rampe de lancement allait rejoindre la route. Sa roue s’est bloquée et il a glissé juste avant le premier virage de ce contre-la-montre, après seulement 20 mètres de course.