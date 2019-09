C'était il y a un an, le monde du vélo scotché devant Evenepoel

À seulement 19 ans, Remco Evenepoel se présente ce mercredi comme l’un des favoris au titre mondial du contre-la-montre des Élites. Dans la logique d’une carrière cycliste "normale", le jeune coureur belge devrait, à son âge, s’aligner dans la catégorie Espoirs. Mais avec Remco Evenepoel, on est bien loin de la normalité.

Il y a un an, la ville d’Innsbruck accueillait les championnats du monde. Et en Autriche, le monde du cyclisme va prendre une "petite claque" face aux performances d’un jeune coureur belge. Chez nous, les amateurs et suiveurs du vélo avaient déjà repéré Remco. Dans cette saison 2018, le garçon est quasiment imbattable dans les courses de la catégorie Juniors. Patrick Lefevere et Deceuninck-Quick-Step s’étaient d’ailleurs empressés de l’engager, au mois de juillet 2018.

Le mardi 25 septembre 2018, il s’élance dans le contre-la-montre Juniors avec l’étiquette de grand favori. Un peu plus de 27 kilomètres plus tard, il décroche un premier maillot arc-en-ciel en collant 1 minute 24 secondes au deuxième (l’Australien Luke Plapp). "J’ai travaillé dur pour cela. C’était l’un de mes objectifs majeurs. C’est un rêve pour moi et c’est vraiment bien pour la Belgique. Je vise le doublé et je suis content d’avoir gagné la première manche", explique alors le coureur à la descente du podium.

Deux jours plus tard, une grosse heure avant le départ de la course en ligne Juniors, nous découvrons un garçon concentré et déterminé à la descente du bus de l’équipe belge. Remco Evenepoel a déjà tous les réflexes et toutes les attitudes d’un coureur professionnel. Le regard fixe, il tourne les jambes sur son home trainer. Rectification, il tourne très vite les jambes sur son home trainer. Rien ne le détourne de son objectif, ni les caméras (assez inhabituelles pour suivre un junior), ni son fan-club francophone (R.EV 1703 Hainaut) fraîchement créé. Attitude identique en course. Pris dans une chute à plus de 70 kilomètres de l’arrivée, Remco attend relativement longtemps sa voiture pour être dépanné. Mais il ne panique pas. Le "Phénomène" se remet en route et remonte ses adversaires un à un. A 20 kilomètres de l’arrivée, il revient sur le coureur de tête, l’Allemand Marius Mayrhofer, et parvient à placer une nouvelle attaque. Auf Wiedersehen. Remco termine sa démonstration en solitaire et prend le temps de savourer. Il chauffe les spectateurs dans le dernier kilomètre et descend de son vélo à même l’arrivée. Evenepoel porte sa bicyclette vers le ciel et franchit la ligne à pied, à la manière de Philippe Gilbert sur le Tour des Flandres 2017. "J’avais près de deux minutes de retard et j’ai dû travailler beaucoup pour revenir. Ensuite, l’Allemand ne pouvait pas me donner de relais et j’ai décidé de rouler à mon rythme jusqu’à l’arrivée. Je savais alors que j’allais gagner. Comme lors de ma victoire à Kuurne-Bruxelles-Kuurne au début de la saison, j’ai voulu lever mon vélo en l’air. Je voulais vraiment faire le doublé ici et couronner une saison fantastique", raconte Remco Evenepoel.

Seulement un an et demi après avoir commencé sa carrière cycliste, le voilà double champion du monde et assuré de passer chez les professionnels au sein de l’équipe Deceuninck-Quick-Step. Remco est en larmes, il partage son bonheur avec ses parents, eux aussi en larmes. "Je vais pouvoir progresser calmement. Cela fait seulement un an et demi que je cours et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. À l’avenir, j’espère pouvoir remporter un Grand Tour mais je suis encore très jeune et j’ai beaucoup de travail qui m’attend". Le prodige temporise mais c’est déjà trop tard, une partie de la presse et de l’opinion publique ose la comparaison avec Eddy Merckx. Remco serait-il le petit Cannibale ? "Pour l’instant je me moque de ce que les gens disent. Je ne pense qu’à moi et je travaille dur", répond Evenepoel.

Reste que le monde du vélo est bluffé. Greg Van Avermaet, Tim Wellens, ou encore Tiesj Benoot sont à Innsbruck pour la course Elites, ils sont scotchés. Tout comme Philippe Gilbert (présent en Autriche comme consultant Eurosport) : "Ce qu’il fait est unique. C’est du jamais vu. Ici, il gagne encore avec 1 : 30 en étant pris dans une chute, en revenant et en s’arrêtant même avant la ligne pour lever son vélo. C’est vraiment un phénomène. On a roulé avec lui au mois de décembre. Déjà à ce moment-là, il était hors-norme", déclare Phil impatient d’être le futur équipier de Remco Evenepoel.

Un an après cette semaine de rêve autrichienne, Remco Evenepoel est un coureur professionnel. Il a sauté la catégorie des Espoirs et a déjà confirmé son potentiel en remportant cinq succès en 2019 (une étape et le classement général du Tour de Belgique, une étape de l’Adriatica Ionica Race, la Clásica San Sebastián et le titre de champion d’Europe du chrono). Mieux encore, il peut raisonnablement envisager une médaille aujourd’hui et endosser un costume de joker de luxe pour la course en ligne dimanche.