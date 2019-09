Bulens : "La Belgique est la meilleure nation mondiale en contre-la-montre individuel"

Quelle valeur donner à ce titre de vice-champion du monde de Remco Evenepoel ?

"C’est le champion du monde des moins de 20 ans indiscutablement. C’était sa première expérience avec les grands, il a réussi avec la médaille d’argent. Il tombe sur un super Rohan Dennis et il a géré cela peut-être mieux que pas mal de coureurs qui ont l’habitude des championnats du monde et surtout qui ont l’habitude de cette distance."

Lampaert et Campenaerts ont eux eu de la malchance. Quand on sait que le champion de Belgique Wout van aert est convalescent, est-ce qu’on peut dire que la Belgique est la nation numéro un au monde sur le contre-la-montre ?

"Je pense que oui car van Aert aurait été présent et aurait peut-être dépassé Ganna. Il y a quelques années, quand on allait au championnat du monde, on regardait après la vingtième place où on était classé. Ici, le sélectionneur aurait eu des difficultés à faire son choix. On a eu beaucoup de malchance avec Lampaert et Campenaerts, qui aurait pu monter sur le podium selon moi. Il n’aurait pas dépassé Evenepoel, il aurait eu la médaille de bronze. On est la meilleure nation en contre-la-montre individuel."

On va se projeter vers l’épreuve en ligne de dimanche. Quand on sait qu’Evenepoel découvrait une distance qu’il n’avait jamais faite… il va faire la même chose dimanche (285 kilomètres). Que peut-on encore attendre de ce phénomène ?

"Quand on a affaire à un phénomène, on peut s’attendre à tout. Il va quand même se cantonner dans un rôle qui lui sera imposé par le sélectionneur Rik Verbrugghe. J’ai le sentiment que c’est une très belle carte à jouer pour ouvrir la course et soulager ceux qui doivent être nos leaders. Le circuit sera très compliqué, très surprenant, avec beaucoup de virages et avec le facteur climatique qui va jouer un rôle très important. Il y aura une dernière ligne droite montante avec les 500 mètres dans lesquelles on peut avoir un coup de barre invraisemblable. Si Evenepoel est dans un petit groupe en tête, le phénomène peut encore une fois être renversant et aller chercher une médaille."