Brent Van Moer, déçu de sa 5e place dans le chrono espoirs : "rouler ici n'était pas facile"

Médaillé d’argent à Innsbruck l’an passé, Brent Van Moer n’a pas réussi à rééditer l’exploit mardi dans le Yorkshire. Le coureur de Lotto Soudal a pris la cinquième place du chrono espoirs, à 43 secondes de l’or. "Les conditions étaient les mêmes pour tout le monde, mais rouler ici n’était pas facile", a expliqué Van Moer. "Il ne fallait pas seulement être bon au contre-la-montre, mais aussi un très bon pilote."

"Un coureur doit savoir rouler par temps de pluie tout comme par 40 degrés comme parfois à la Vuelta", a expliqué Van Moer. "Cela fait partie du travail. Mais en effet, ce n’était pas facile et à certains endroits même dangereux. Mais c’est ainsi. En tant que coureur, tu ne dois pas seulement savoir rouler vite, tu dois aussi pouvoir piloter et celui qui savait le faire aujourd’hui avait certainement un avantage."

Van Moer se trouve dans le Yorkshire depuis dimanche et a partagé une maison avec Victor Campenaerts, Kevin De Weert et quelques autres. "J’ai eu une excellente préparation et je me sentais prêt pour une bonne prestation. C’était une course difficile. Avec Kevin De Weert, nous avions tracé les lignes les plus rapides, mais elles étaient difficilement utilisables aujourd’hui. Au début, j’ai essayé car tu penses : 'il y a moyen de rouler dans les flaques', mais certaines étaient vraiment profondes, j’ai perdu 15 km/h. Sven (Vanthourenhout) m’a aussi prévenu qu’Ilan était tombé. Cela joue dans ta tête. Tu es plus prudent et perds des secondes. J’échoue à 16 secondes du bronze, ce n’est pas loin. Je suis donc un peu déçu, j’avais une bonne journée et ce Garrison (médaille d’argent) ne m’avait jamais devancé dans un chrono."

Van Moer se concentre à présent sur la course en ligne de vendredi. "Avec ces jambes, je dois pouvoir disputer une belle course."