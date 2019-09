Bjerg sacré Champion du Monde du chrono des Espoirs sous le déluge, Van Moer cinquième

Le Danois Mikkel Bjerg a décroché ce mardi son troisième titre consécutif de Champion du Monde du contre-la-montre chez les Espoirs (U23) lors de la troisième journée des Championnats du Monde de cyclisme sur route dans le Yorkshire. Le Belge Brent Van Moer a pris la cinquième place.

Sous des trombes d'eau qui ont valu à plusieurs coureurs un billet de par terre dans la flotte, Mikkel Bjerg, 20 ans, a parcouru la distance de 30,3 km entre Ripon et Harrogate en 40 minutes et 20 secondes, soit une moyenne de 45.074 km/h. Il devance de près d'une demi-minute deux Américains. Ian Garrison est deuxième à 27 secondes et Brandon McNulty troisième à 28 secondes. C'est la première fois qu'un coureur aligne cette passe de trois.

Premier Belge, Brent Van Moer, 21 ans, est cinquième à 44 secondes. Le coureur Lotto Soudal avait terminé deuxième l'an dernier derrière Mikkel Bjerg. Ilan Van Wilder, 19 ans, est lui 37ème à 3:24 après avoir chuté.

La pluie a considérablement gêné l'épreuve et l'on a vu de grandes mares se former. Prise dans l'une d'elles, le Champion d'Europe danois Johan Price-Pejtersen a fait le grand plongeon en témoigne de spectaculaires images. Il a terminé 59ème et dernier à 11 minutes 35 de son compatriote.