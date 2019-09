Bernal et Quintana, leaders colombiens dans le Yorkshire

Egan Bernal, jeune vainqueur du Tour de France, et son aîné Nairo Quintana seront les leaders de la sélection de Colombie pour les Mondiaux cyclistes sur route fin septembre en Angleterre, a indiqué la Fédération colombienne dimanche.

L'équipe colombienne, entraînée par Carlos Mario Jaramillo, est "un groupe d'expérience et habitué des courses internationales pour affronter l'exigeant parcours de 285 kilomètres, avec plus de 3.000 mètres de dénivelés", a expliqué la Fédération.

Bernal (Team Ineos), vainqueur du Tour cette année à 22 ans, et Quintana (Movistar), qui a déjà gagné le Tour d'Italie (2014) et celui d'Espagne (2016), auront pour lieutenants dans la quête du sacre mondial Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Sebastian Molano (UAE Team Emirates) et Daniel Martinez (EF-Education First).

Les Championnats du monde se dérouleront entre le 22 et 29 septembre dans le Yorkshire.