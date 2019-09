Bakelants : "Le parcours du Mondial est parfait pour Mathieu van der Poel"

Jan Bakelants a terminé avec Senne Leysen le contre-la-montre par équipes mixtes alors que Frederik Frison a vite été décramponné. "Nous avons fait de notre mieux pour limiter les dégâts. C'est tout ce qu'on pouvait faire. C'est dommage pour Frederik, mais il n'y a pas grand-chose à faire contre la maladie", a analysé Bakelants.

"Je suis heureux d'avoir pu participer car en Belgique, il y a de meilleurs coureurs de contre-la-montre. J'ai donc été un peu surpris quand on m'a posé la question de savoir si je voulais en être. J'ai trouvé cela amusant et j'ai tenté ma chance. Mais cette course n'est pas condamnée d'avance", a prédit Bakelants. "Bien sûr, c'est dommage que le contre-la-montre pour les équipes de marque ait été annulé. C'était une véritable lutte de prestige entre les équipes et cela donnait l'occasion de s'entraîner pour les grands tours. Les deux épreuves auraient bien pu co-exister."

Le contre-la-montre par équipes mixtes s'est déroulé dans le circuit local qu'empruntera la course sur route. "Je l'ai trouvé amusant. Mais je pense que c'est un parcours dangereux, surtout quand il est mouillé. Il est très sinueux et il y a beaucoup de virages, c'est parfait pour Mathieu van der Poel. Ce n'est pas pour rien qu'il va participer. Il faut vraiment être un pilote sur certains passages. Et Mathieu est un pilote, il peut économiser beaucoup d'énergie grâce à son agilité. Et il n'y a pas que ça. On l'a encore revu samedi, il va plus que bien", a conclu Bakelants.