Au Yorkshire, tout est joliment gris

Ici, tout est gris. Mais un gris charmant, typique et plaisant. Pas le gris terne accompagné de toutes ses connotations négatives. Le train qui vous emmène de Londres vers la ville de York donne le ton. Derrière la vitre, les grandes étendues de la campagne anglaise. Les prairies de moutons et les écuries des chevaux s’enchaînent inlassablement. Puis elles disparaissent, la faute à une averse si forte qu’elle pourrait rivaliser avec n’importe quel célèbre brouillard anglais.

Car au-dessus du Yorkshire, le ciel est généralement tout gris. Le radar de pluie travaille sans cesse. Certains locaux vous diront même, avec humour, qu’il pleut ici 366 jours par an ! Depuis notre arrivée sur le site de ces championnats du monde, la question vestimentaire est devenue capitale. On ne sait plus comment s’habiller tant la météo change en quelques minutes. Prêt pour un footing de grand matin, vous pointez le nez dehors pour faire face à un rideau de pluie. On s’élance, au courage. Les premiers kilomètres sont (très) humides. Et puis soudain, deux trois coups de vent plus tard c’est le plein soleil. Seulement quelques minutes de bonheur car ses rayons disparaissent. Les nuages gris sont déjà de retour.

Sur les routes de ces championnats du monde, les coureurs composent avec cette météo capricieuse, alternant les routes légèrement sèches, humides, mouillées et détrempées. Entre les chemins étroits, les innombrables bosses qui cachent les pièges, les virages serrés et le terrain bien glissant, le peloton n’échappe pas aux chutes.

Il fait un temps à ne pas mettre un cycliste dehors et pourtant ! Cette région aime le vélo. On ne cesse de croiser des cyclos amateurs qui se testent sur le parcours des Pros. Moustache au vent, longues jambières et imperméables, sur le vélo aussi le 'British Style' est présent. Une fois la sortie terminée, les cyclos s’arrêtent à quelques mètres du Centre Presse de Harrogate, au Cold Bath Brewing. Pub à l’anglaise transformé en Cycling Coffee.

Chaque année, le Tour du Yorkshire attire des milliers de spectateurs au bord des routes. En 2014, quand le Comté a accueilli le Tour de France, c’est à peine si la Grand Boucle parvenait à fendre et traverser cette foule énorme. Sur le site d’arrivée, jusqu’ici, la foule est assez dispersée. Du monde, sans trop de monde. Mais comme on peut le voir sur les images des courses disputées jusqu’ici, le public va se positionner en bord de parcours.



Harrogate reste une ville à taille humaine. Ici, pas de buildings ou de grands bâtiments sur plusieurs étages. Le cœur de la ville est authentique avec son architecture anglo-saxonne typique et ses maisons de pierres grisées et noircies par le temps et le climat. Aux alentours du centre-ville, des édifices qui attirent le regard. Comme 'The Manor House', immense propriété, une façade large de 100 mètres transformée en maison de repos. Les anciens Lords et Ladies de Harrogate y sirotent le thé tranquillement. Autre endroit de détente dans les 'Baths', car Harrogate est une ville thermale où l’eau joue un rôle essentiel.

A condition d’aimer le style anglais, tout ici invite au charme. C’est un British Lover qui vous le dit de façon directe et un peu grossière… Ici ça "pue" l’Angleterre, ça "pue" le vélo, et c’est tout bon ! Vivement dimanche pour l’apothéose.