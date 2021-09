À quand le retour des Mondiaux de cyclisme en Belgique ? "Il ne faudra plus attendre 20 ans"

"Les Championnats du Monde reviendront plus vite en Belgique", a déclaré Thomas Van Den Spiegel dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. L’ancien joueur de basket est aujourd’hui CEO de Flanders Classics, la société organisatrice des grandes courses cyclistes en Flandre. "Je ne pense pas que l’on va devoir encore attendre 20 ans avant de revoir les Mondiaux chez nous. Ils reviendront plus vite. Nous sommes à nouveau candidats et très enthousiastes pour répéter l’opération".

Notre pays a beau être une grande terre de vélo, entre Zolder 2002 et Flanders 2021, il y a eu un fossé de quasiment 20 ans entre les deux derniers mondiaux organisés en Belgique. Après une telle ferveur populaire et une telle ambiance dimanche dernier le long du parcours, les passionnés de vélo n’attendent qu’une seule chose : le retour de la course arc-en-ciel.

"Nous avons reçu beaucoup de félicitations étrangères pour notre organisation la semaine dernière. Tout le monde a trouvé le parcours et la course magnifiques. C’est évidemment très chouette à entendre. Le but était de faire la promotion touristique du vélo et des vacances à vélo. On connaissait déjà les Ardennes Flamandes grâce aux classiques, on a pu maintenant faire découvrir deux nouvelles régions : Leuven et Overijse", poursuit Thomas Van Den Spiegel.

Le premier créneau possible nous amène en 2026 puisque les quatre prochaines éditions sont déjà attribuées (2022 à Wollongong en Australie, 2023 à Glasgow en Grande-Bretagne, 2024 à Zurich en Suisse et 2025 à Kigali au Rwanda). Et vu le peu d’intérêt pour une telle organisation au sud du pays, si les Mondiaux reviennent en Belgique, ce sera très probablement encore une fois en Flandre.