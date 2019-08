Yves Lampaert vise le podium du contre-la-montre à l’Euro d’Alkmaar jeudi

L’année dernière, Yves Lampaert a terminé quatrième du contre-la-montre à l’Euro de cyclisme. Il vise un meilleur classement jeudi à Alkmaar. "C’est un circuit rapide, pas technique et plat. Maintenant je veux être sur le podium", a commenté le coureur Deceuninck-Quick Step.

Yves Lampaert s’est donné à fond au Tour de France. Le maillot jaune de Julian Alaphilippe a encore augmenté les responsabilités et l’équipe a dû travailler non seulement sur le plat, mais aussi en montagne. "Le Tour a été très dur. A la fin, j’ai senti que mon corps était vidé. J’ai donc pris du recul pendant les critériums d’après-tour et je n’en ai roulé qu’un seul. Je savais que l’Euro arrivait et je veux toujours me mettre en évidence dans un championnat."

Il a reconnu le parcours de 22,4 km avec ses coéquipiers. "C’est rapide, très rapide. C’est plat, pas technique, il n’y a presque pas de virages et le vent jouera aussi un rôle, car c’est assez serré. Je pense que ça devrait me convenir, mais mon coéquipier Kasper Asgreen semble être le favori. J’espère finir sur le podium cette année. Je crois que j’ai assez récupéré du Tour et je vais faire de mon mieux pour obtenir une bonne place."

En 2016, Lampaert avait terminé sixième à Plumelec, en France. L’année suivante à Herning, au Danemark, il était tombé malade juste avant le contre-la-montre et n’avait pu prendre le départ.