Yves Lampaert profite du travail tactique des Quick-Step et devient champion de Belgique

Yves Lampaert est devenu Champion de Belgique pour la première fois de sa carrière dimanche en arrivant en solitaire au terme d'une course passionnante disputée sur 223,6 km autour de la ville de Binche.

Le coureur de Quick-Step Floors est parti à 3 kilomètres du terme alors qu'il figurait dans le groupe de tête avec Philippe Gilbert et Jasper Stuyven, qui ont finalement pris la deuxième et troisième place. Lampaert succède ainsi au palmarès à Oliver Naesen et se distingue une nouvelle fois cette semaine après sa 3e place sur le contre-la-montre.

Lampaert, 27 ans, a profité de la supériorité numérique des Quick-Step Floors, toujours dans le bon coup dans les 50 derniers kilomètres. Philippe Gilbert a dynamité la course en revenant seul sur les hommes de tête à trente kilomètres du terme. Il a alors placé plusieurs attaques pour faire la sélection. D'abord en tête avec Sep Vanmarcke, il a trouvé les ressources pour lancer une nouvelle offensive à 10 km de l'arrivée, emmenant dans sa roue Stuyven et Lampaert.

Le nouveau champion de Belgique a été le premier à attaquer dans ce groupe à 3,5 km de l'arrivée. Incapable de suivre, Stuyven a laissé partir Lampaert, obligeant par la même occasion Gilbert à rester passif et à se contenter de la deuxième place.

Après la course, le champion du monde de Valkenburg 2012 n'a pas caché sa déception.