Yves Lampaert a troqué son vélo... contre un tracteur

Le coureur belge de l'équipe Deceuninck Quick Step occupe pleinement ses semaines en cette période sans compétition."Ma dernière course c'était lors de la 7ème étape de Paris-Nice. J'ai l'impression que cela fait une éternité. On a enfin un calendrier et des échéances, mais le temps sera encore long avant de retrouver la compétition en août", a-t-il confié.

Yves Lampaert, qui a adopté la moustache, profite du temps en famille. - © CATHARSIS PRODUCTIONS WB Pendant la période de confinement, Yves Lampaert a décidé de changer de look en adoptant la moustache. Il profite de cette période à la maison pour passer plus de temps avec sa compagne, Astrid. Ensemble ils font des sorties à vélo et il regarde des séries. Pour l'instant Yves dévore "The Last Dance", le documentaire sur le célèbre basketteur américain Michael Jordan.

Entre les choux-fleurs, les poireaux et les pommes de terre son cœur balance... - © CATHARSIS PRODUCTIONS WB Et puis il profite aussi beaucoup de cette période sans course, pour travailler dans la ferme de ses parents. "Je passe deux jours par semaine sur le tracteur familial. Je laboure les champs, pour les préparer au semis. On cultive les choux-fleurs, les pommes de terre, les poireaux, les courgettes donc j'ai de quoi m'occuper. J'adore passer du temps à la ferme. C'est relaxant et revigorant"

Yves Lampaert fait de nombreuses sorties sur route mais également en VTT. - © CATHARSIS PRODUCTIONS WB Cela dit Yves Lampaert n'oublie pas complètement le vélo. L'ex-champion de Belgique sur route fait de nombreuses sorties, en VVT mais aussi sur route avec son équipier Bert Van Lerberghe. Le coureur de Ingelmunster, en Flandre Occidentale, profite donc de son arrêt forcé. Mais il attend avec énormément d'impatience le retour à la compétition.