Yoann Offredo met un terme à sa carrière : "Je ne pouvais plus pratiquer mon sport"

Yoann Offredo - © YORICK JANSENS - BELGA

Yoann Offredo, la lanterne rouge du Tour:"J'ai pensé arrêter, mais on n'abandonne pas le Tour" -... Il est Français, il a 32 ans et occupe la dernière place du classement. Yoann Offredo est la lanterne rouge du Tour de France. Le coureur de l’équipe Wanty-Gobert dispute son 3ème Tour consécutif. Un Tour fait de hauts et de bas pour Yoann Offredo. Plusieurs fois dans l’échappée, le Français a remporté le prix de la combativité lors de la 7ème étape. Il s’est montré, il a attaqué, mais il est aussi tombé malade. Une tuile sur une épreuve de 3 semaines comme le Tour de France. Yoann Offredo a dû se battre pour rentrer dans les délais, finir les étapes devant le camion-balai. Aujourd’hui, il est toujours en course à plus de 3h40 du leader au classement et il compte s’accrocher dans les Alpes pour rallier l’arrivée sur les Champs Elysées à Paris.