Xandro Meurisse s’impose devant les Italiens au Giro del Veneto

Xandro Meurisse a remporté le Giro del Veneto ce mercredi 13 octobre à Padoue. Notre compatriote, coureur de la formation Alpecin Fenix, s’est montré le plus rapide dans un sprint en petit comité au terme des 168,8 kilomètres de l’épreuve. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et Alberto Dainese (Italie) complètent le podium. Au total, 8 Italiens figurent dans le Top 10.



Meurisse donne un coup de fraicheur au palmarès de l’épreuve qui avait disparu du calendrier en 2010. Le dernier vainqueur s’appelait Daniel Oss. Un seul Belge avait levé les bras avant lui sur cette course : Roger De Vlaeminck en… 1974. En 84 éditions, Meurisse est seulement le 7e étranger à gagner.



Le Courtraisien (29 ans) décroche la cinquième victoire de sa carrière professionnelle, la première en 2021. Son palmarès renseigne aussi des succès à la Course des raisins, dans une étape des 4 jours de Dunkerque et au Tour de la région de Murcie (général et une étape).