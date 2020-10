Xandro Meurisse quitte Circus-Wanty pour rejoindre une équipe pro-continentale, Alpecin-Fenix

Il l'avait clamé à maintes et maintes reprises, Xandro Meurisse voulait évoluer dans une équipe du World Tour, soit la division 1 du cyclisme, et ainsi participer aux plus grandes courses du calendrier.

Et alors que sa formation actuelle, Circus-Wanty Gobert, vient d'officialiser son accession au World Tour, Meurisse va quitter la formation belge pour finalement rejoindre une nouvelle équipe continentale, Alpecin-Fenix. Un choix que ne regrette absolument pas le Belge qui assume sa décision : C'est super que Circus accède au WorldTour et je vais tout donner jusqu'au dernier jour pour l'équipe. Mais je ne regrette pas du tout mon choix, j'en suis convaincu à 100%" a expliqué Meurisse au micro de Sporza.

Dans l'une des plus puissantes formations au niveau pro-continental, le coureur belge aura assurément des opportunités pour s'illustrer en 2021. Mais contrairement à ce dont il rêvait, il n'évoluera pas en World Tour.