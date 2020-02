Xandro Meurisse leader au général: "Cette situation est nouvelle pour moi"

Xandro Meurisse (Circus - Wanty Gobert) a remporté la 1e étape du Tour de Murcie (2.1), disputée vendredi sur 177,6 km entre Los Alcazares et Caravaca de la Cruz, en Espagne. Le coureur belge de 28 ans s'est imposé devant le Canadien Adam De Vos (Rally Cycling) et le Tchèque Josef Cerny (CCC), offrant à la formation belge Circus - Wanty Gobert son premier succès en 2020.

Xandro Meurisse s'est glissé dans l'échappée matinale de onze coureurs, qui a compté 10 minutes d'avance sur le peloton, et s'est imposé légérement détaché.

"Quand tu pars en échappée après 20 kilomètres, tu sais que la journée sera longue", exlique Xandro Meurisse. "Mais la collaboration était parfaite et presque chaque équipe pouvait compter sur un bon coureur devant. Nous avions vite compris que cette échappée avait de bonnes chances d'aller au bout, sauf si Movistar voulait mettre des batons dans nos roues. Dans le final, je me suis focalisé sur quelques coureurs dangereux, mais j'étais visé aussi. Malgré quelques attaques, je n'ai pas su me détacher du groupe. Avec l'équipe nous avons bien étudié la montée finale et je savais comment je devais me positionner. Les derniers 75 mètres étaient très raides, mais j'ai terminé l'étape avec un avantage de quelques secondes", dit le coureur belge de 28 ans, qui portera le maillot de leader samedi au départ de la seconde étape. "Cette situation est nouvelle pour moi. Demain je devrai défendre la position de leader pour la première fois. J'ai confiance de passer l'Alto Espuma avec les premiers, et je compte aussi sur mes équipiers".

La 40e édition du Tour de Murcie se terminera samedi par la 2e étape, qui mènera le peloton de Santomera à Murcie sur 179,6 km.

L'Espagnol Luis Leon Sanchez a remporté les deux dernières éditions de cette épreuve, que Philippe Gilbert avait enlevée en 2016.