Xandres Vervloesem dépossède Sylvain Moniquet du jaune et remporte la Ronde de l’Isard

L’Irlandais Ben Healy (Trinity Road Racing) a remporté la quatrième et dernière étape de la Ronde de l’Isard. Notre compatriote Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal U23), 10e de l’étape, a profité de cet ultime jour de course pour s’emparer du maillot jaune au détriment d’un autre jeune belge, Sylvain Moniquet (Groupama-FDJ), leader depuis vendredi.



Healy a fait un numéro et s’est imposé en solitaire avec 1'46'' d’avance sur un quatuor où figurait Henri Vandenabeele (Lotto-Soufal U23) à Saint Girons. Vervloesem a terminé quelques secondes plus tard et a conservé 5 secondes de bon sur son équipier. Le duo belge réalise donc le doublé au Général.



Vervloesem succède au palmarès à l'Italien Andrea Bagioli, passé pro chez Deceuninck-Quick Step.