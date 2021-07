Après un repos bien mérité ce lundi, place aux 6 dernières étapes de ce Tour de France. Et comme van Aert nous a bien habitués, on se demande ce qu’il peut encore faire pour nous étonner en cette fin de Tour de France.

A plat ventre pour Roglic en début de Tour, à la recherche du maillot jaune en fin de première semaine, dents serrées dans les cols alpestres pour résister à Pogacar , audacieux dans les sprints face à Cavendish , héroïque sur le Mont Ventoux , offensif dans les Pyrénées : le plus belge des couteaux suisses s’est illustré avec brio sur tous les terrains.

Wout van Aert a remporté la 11e étape du Tour de France 2021 à Malaucène. Le champion de Belgique a réalisé un exploit monumental pour décrocher sa quatrième victoire sur la Grande Boucle. Dans une journée éprouvante où il fallait gravir à deux reprises le terrible Mont Ventoux. Le coureur de Jumbo-Visma s’est montré le plus fort d’une échappée qui comprenait notamment Bauke Mollema (Trek-Segafredo) ou Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Tadej Pogacar (UAE TEAM Emirates) reste en jaune. Le Slovène a donné des signes de faiblesses dans la deuxième montée du Mont Chauve mais il n'a pas perdu la moindre seconde.

Par ailleurs, van Aert ne sera (it) pas le seul à rouler la Grande Boucle jusqu’à la dernière étape avant de s’envoler vers Tokyo. Quintana, Uran, Gaudu, Thomas, Valverde, Carapaz et Pogacar – pour citer les principaux - devraient en faire de même. Terminer le Tour de France sans être dans l’obligation de 'se cramer' pourrait conférer un bel avantage à van Aert sur ces coureurs.

Ensuite car il ne faudrait pas trop en faire avant les Jeux Olympiques. L’état de forme de Van Aert a grandi de jour en jour dans ce Tour de France mais il reste encore 12 jours avant l’épreuve en ligne de Tokyo (24 juillet) et 16 avant le contre-la-montre (28 juillet). Gardera-t-il sa forme jusque-là ?

Un moyen de s’enlever un peu de pression ou tout simplement de la franchise ? Une chose est sûre, van Aert va devoir penser à souffler à un moment ou à un autre. Premièrement en vue du contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion samedi, un réel objectif pour le coureur de l’équipe Jumbo-Visma.

Pour notre consultant Cyril Saugrain, il semble en tout cas clair que Wout van Aert ne devra pas puiser dans ses réserves lors de cette dernière semaine. "Les Jeux sont un objectif très important pour lui mais quand est sur le Tour avec la condition et le niveau qu’il a, on peut encore obtenir de beaux résultats sans y mettre trop d’énergie", estime Saugrain avant de préciser sa pensée.

"Il y a encore l’opportunité d’aller gagner une étape et ensuite de se consacrer au travail d’équipe pour Vingegaard. Je pense par exemple à l’étape de mardi qui est tout à fait dans ses cordes. Il peut franchir les cols sans trop puiser dans ses réserves et dans le final, il a une côte de 900m qui correspond parfaitement à ses qualités de puncheur.

S’il arrive à aller chercher des points pour le maillot de grimpeur ce sera du bonus même si je pense que la bagarre pour les pois lui prendrait une énergie dingue en vue du contre-la-montre et de Tokyo.

Dans les deux autres étapes de montagne – mercredi et jeudi – je le vois plutôt dans un rôle d’équipier de luxe de Vingegaard. Il peut l’abriter une bonne partie de l’étape, s’occuper un peu de lui et préparer le terrain avant le travail final de Kuss et de Kruijswijk. Vendredi, il n’aura aucun intérêt à bouger. Il devra juste garder des forces pour le chrono de samedi !"