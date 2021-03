Au lendemain de sa victoire, au sprint, lors de la première étape de Tirreno-Adriatico, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a une nouvelle fois l'étalage de ses multiples talents en terminant troisième de la deuxième derrière les deux autres meilleurs puncheurs du monde à l'heure actuelle, ses meilleurs "ennemis" : le Champion du Monde Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), qui a décroché sa première victoire de la saison à Chiusdino, et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

"Terminer troisième, cela reste un très bon résultat, et c'est le maximum que je pouvais faire aujourd'hui, a analysé Wout van Aert avant de monter sur le podium pour enfiler un deuxième maillot bleu de leader de Tirreno-Adriatico. Quand Julian a lancé son sprint, j'étais déjà la limite, il était clairement plus fort que moi aujourd'hui. Mon équipe a fait du super boulot pour me permettre de conserver le maillot de leader, c'est une très bonne chose. De grands coureurs sont passés à l'attaque, et ils ont dû travailler dur pour ne pas qu'ils réussissent à creuser l'écart. C'était une journée difficile pour mes coéquipiers, mais on a réussi à garder notre calme, c'est ce qu'il fallait faire."