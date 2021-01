Wout van Aert "surpris par l'agressivité" de ses collègues, van der Poel avait les "jambes lourdes"

Wout van Aert a pris la deuxième place de la 6e des 8 épreuves du Trophée X2O samedi à Hamme. Le champion de Belgique a dû concéder quelques mètres à son grand rival en début de cross à la suite d'une chute au milieu de plusieurs coureurs. "J'ai été surpris par l'agressivité de mes collègues", a confié van Aert qui finit à 7 secondes du Néerlandais Mathieu van der Poel.

"J'ai n'ai pas pu rouler aussi vite que Mathieu aujourd'hui, j'ai dû lui laisser quelques mètres au début, mais de ma faute après une chute. Je me suis retrouvé en 5e position sur un parcours très technique. J'ai essayé de revenir, mais c'est pour moi le parcours le plus difficile. J'ai voulu rouler aussi vite que possible mais sans commettre de fautes. Je suis revenu très près, mais pas suffisamment que pour vraiment y croire. J'aurais pu prendre plus de risques, mais avec le risque de partir à la faute, ce qui m'aurait mis dans une position plus difficile. Je suis content", a conclu Wout van Aert dans l'interview flash à la fin de la course.