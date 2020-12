Wout van Aert sur les tablettes d'Ineos pour 2022 ?

Wout van Aert changera-t-il d’équipe à l’issue de son contrat actuel, qui se termine en décembre 2021 ? La question mérite d’être posée. Pour ce qui est d’une éventuelle future destination, le double vice-champion du monde n’a pas de souci à se faire. Il aura le choix. Selon Wielerflits, Ineos Grenadier serait sur les rangs.

Van Aert a épaté l’ensemble des observateurs en cette saison si particulière. Brillant sur les classiques avec des victoires aux Strade, à Sanremo et une deuxième place au Ronde, le champion de Belgique du chrono a confirmé tout son potentiel. Ses deux médailles d’argent à Imola (en ligne et contre-la-montre) ont encore ajouté de l’éclat à son CV.



Mais c’est sans doute dans les courses par étapes et principalement en montagne que le sportif belge de l’année 2020 a été le plus impressionnant. En plus de ses victoires au sprint, WVA a abattu un boulot incroyable sur un terrain où on ne l’attendait pas : la montagne. Ce sont sans doute ces performances (Bernal se souvient encore de la leçon reçue dans le Grand Colombier) et cet éclectisme qui ont attiré l’attention des patrons d’Ineos Grenadier. Van Aert est sans doute l’un des coureurs les plus complets du peloton. Une cible de choix pour l’équipe la plus riche du cyclisme.



Chez Jumbo-Visma (son employeur actuel), au sein de la formation britannique ou dans l’entourage du coureur, personne n’a souhaité commenter cette rumeur, précise Het Laatste Nieuws.



Ineos ou Jumbo-Visma, oui mais avec quel rôle ?



Les Néerlandais espèrent bien sûr convaincre van Aert de rester. Vu la concurrence d’Ineos, ils devront se montrer convaincants tant sur le plan financier que sur le plan sportif. Jumbo-Visma a-t-elle les reins assez solides ? Son budget peut-il encaisser une augmentation de salaire substantielle pour l’autre phénomène belge ? Autant de questions que doivent se poser les différents acteurs impliqués.



Outre l’argent, le facteur sportif sera également primordial. Van Aert est ambitieux. Il a récemment affirmé qu’il souhaitait pouvoir jouer sa carte en début de Tour de France. Comprenez, avoir les mains libres pour lutter pour le maillot jaune et les étapes dans les premiers jours plutôt que de jouer les anges gardiens pour Roglic et Dumoulin.



Ineos, qui a bâti sa réputation sur les routes françaises, sera-t-elle en mesure de lui offrir cette liberté sur la Grande Boucle ? Rien n’est moins sûr (demandez à Michal Kwiatkowski). Et c’est peut-être ce qui fera la différence au moment de choisir.