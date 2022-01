Wout van Aert sur le forfait de Van der Poel : "dommage que Mathieu doive déclarer forfait pour les Mondiaux"

Wout van Aert s’est adressé brièvement à la presse belge après la reconnaissance du parcours de l’épreuve de Herentals (qui se courra ce mercredi à 15h00) et a réagi à l’annonce du forfait de Mathieu van der Poel pour les championnats du monde de cyclocross le 30 janvier à Fayetteville. "C’est dommage pour Mathieu qu’il doive manquer les championnats du monde. Le cyclocross et le cyclisme en général ont besoin de coureurs comme lui".

Mathieu van der Poel a annoncé mercredi matin qu’il ne sera pas présent aux Mondiaux en raison de problèmes de dos. "J’ai lu cela aussi et c’est bien sûr dommage pour lui", a répondu van Aert. "Il souffre du dos depuis un certain temps maintenant et c’est un problème ennuyeux. J’espère qu’il pourra se rétablir rapidement et qu’il ne devra pas manquer trop de courses".

La décision de Mathieu van der Poel n’affecte pas la décision de Wout van Aert de participer aux Mondiaux. Le champion de Belgique n’annoncera sa décision sur sa présence aux Etats-Unis qu’après le championnat de Belgique de Middelkerke.

"Non, cela n’a aucune influence sur ma décision", a encore confié le Sportif belge de l’année 2021. "Pour l’instant, je suis surtout concentré sur ce cross (de Herentals, NDLR) et le championnat de Belgique ce dimanche."