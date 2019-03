Wout van Aert sera le leader de Jumbo-Visma sur les Strade Bianche

Avec Wout van Aert comme leader, Jumbo-Visma possède un bel atout en main pour les Strade Bianche, la course italienne avec une partie disputée sur des chemins en graviers.

Le Belge, qui roule depuis le 1er mars pour l'équipe néerlandaise, avait terminé troisième l'an dernier à Sienne, ce qui lui rappelle de bons souvenirs. "C'est la course à laquelle j'étais le plus habitué et ce sera spécial de retourner là-bas", a raconté le triple Champion du Monde de cyclocross sur le site Internet de l'équipe.

L'an dernier, Wout van Aert avait roulé avec le Français Romain Bardet, qui avait terminé deuxième derrière Tiesj Benoot, dans des conditions difficiles. "C'est une course puissante, surtout avec mon expérience dans le cyclocross. Il y avait cinq degrés et il pleuvait. C'était une course de survie et je pensais à la victoire quand je suis arrivé devant avec Romain Bardet, mais je n'avais plus d'énergie." Wout van Aert était d'ailleurs resté longtemps au sol après l'arrivée. "Je ne suis jamais allé aussi loin dans une course."