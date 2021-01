Wout van Aert reste chez Jumbo-Visma... la continuité mais sans pantoufles

Quelques jours avant les championnats du monde de cyclocross et le début de la saison 2021, Wout van Aert et son équipe Jumbo-Visma ont donc annoncé la prolongation de leur union. Après une année où le contexte sanitaire du coronavirus ne lui a pas permis de signer beaucoup d’autographes, il a finalement apposé sa signature la plus importante au bas de ce contrat qui lui permettra de garder le maillot jaune et noir jusqu’au terme de l’année 2024. Il aura alors 30 ans.

En prolongeant, WVA prend l’option de la continuité. Un choix sans surprise finalement. Le coureur belge y a ses habitudes et baigne dans un environnement et un entourage parfait pour lui. Avec Jumbo-Visma, il a l’assurance de pouvoir continuer à disputer des cyclo-cross en hiver. Et puis, l’épisode de son horrible chute sur le Tour de France 2019 lui a également démontré tout le soutien qu’il pouvait recevoir de la part de la formation néerlandaise.

Poursuivre l’aventure Jumbo-Visma n’était sans doute pas sa seule possibilité. Le précédent contrat de Wout van Aert se terminait à la fin de l’année 2021. Nul doute que le garçon, grand animateur de la dernière saison, a été approché. Avec de tels résultats et cette présence quasiment permanente à la tête de l’essaim de frelons Jumbo-Visma durant le Tour de France, Wout a impressionné et séduit. La formation Ineos-Grenadiers, surpuissante financièrement, a dû apprécier le travail du coureur belge dans la montée du Grand Colombier où il avait fait exploser Egan Bernal. Il y a pile un mois, nous évoquions d’ailleurs l’intérêt de l’équipe britannique.

Mais visiblement, Wout n’a pas réfléchi longtemps. "La décision de resigner a été prise très rapidement", déclare-t-il dans le communiqué de l’équipe. En choisissant la continuité, van Aert ne rentre pas non plus dans une paire de pantoufles. L’Anversois a faim et il a encore quelques objectifs majeurs à épingler. On sait qu’il rêve d’aller décrocher un, et même plusieurs, monuments pavés au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Il y a aussi ce maillot vert du Tour de France qui semble taillé pour lui.

Et puis d’ici fin 2024, en quatre saisons, Wout van Aert peut aussi, pourquoi pas, entamer une éventuelle réorientation. Coureur hyper complet et hyper talentueux, il donne aussi l’impression de pouvoir briller sur des courses comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie, et de pouvoir lever les bras sur les cinq grands monuments du cyclisme. Certains évoquant même la possibilité d’en faire un coureur de grand tour…