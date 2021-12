Wout van Aert remporte le Vélo de Cristal pour la deuxième année consécutive

Qui pouvait battre Wout van Aert au Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur belge de l'année remis par HLN ? La réponse est simple, personne. Le coureur de Jumbo Visma a remporté le trophée pour la deuxième année consécutive ce mercredi soir.

Il faut dire qu'il était difficile de faire de l'ombre a celui qui a un des plus beaux si pas le plus beau palmarès de la saison 2021. Le Champion de Belgique a brillé sur le Tour de France, remportant trois étapes sur trois terrains différents. Vainqueur dans un premier temps d'une étape dantesque qui passait deux fois par le Mont Ventoux, il a ensuite remporté le chrono de la 20e étape avant de lever les bras le lendemain sur les Champs Elysées après avoir triomphé sur le sprint le plus prestigieux du monde.

Mais le Flandrien ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également remporté Gand-Wevelgem, l'Amster Gold Race et le classement général du Tour de Grande-Bretagne, s'adjugeant par la même occasion quatre étapes.

van Aert a également brillé aux Jeux Olympiques, remportant la médaille d'argent sur la course en ligne. Aux championnats du monde, le métal était de la même couleur sur le contre-la-montre.

Mais van Aert, ce sont aussi des top 10 sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ainsi que sur le chrono des JO. Mais aussi un podium sur Milan-Sanremo.

L'année 2021 de Wout van Aert aura été bien remplie en termes de performances et se conclut donc sur un nouveau Vélo de Cristal.

Du côté du meilleur espoir, le prix est revenu à Thibau Nys, le fils de Sven réalise donc comme Wout van Aert, le doublé puisqu'il avait également remporté le prix de meilleur espoir la saison dernière.