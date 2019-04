Wout van Aert, qui vise un bon résultat sur le Tour des Flandres, se sent moins nerveux qu'en 2018

Pour son deuxième Tour des Flandres, Wout van Aert est cité parmi les favoris à la victoire dimanche. Le triple Champion du Monde de cyclocross espère en tous les cas un bon résultat au "Ronde".

Wout van Aert, 24 ans, sera d'ailleurs le chef de file de sa formation, Jumbo-Visma, sur les routes flandriennes. "Je ne vais pas commencer par dire que seule la victoire compte, mais je vais pour un bon résultat et en tous les cas pour progresser d'année en année. L'an dernier, j'ai terminé neuvième de mon premier Tour des Flandres. Je n'aurais jamais pensé être cité parmi les favoris pour mon deuxième Ronde seulement. Je me sens plus calme que l'an dernier où j'étais fort nerveux. Tout était nouveau pour moi alors. Je sais à présent à quoi m'attendre. Je ne sens pas de pression supplémentaire. Je veux juste faire la course devant. L'an dernier, j'ai pris le départ pour profiter, dimanche ce sera pour aller chercher un résultat."

Jumbo-Visma aura cependant un joker. "Mike Teunissen est avec Wout notre autre coureur protégé, a confié en effet le directeur sportif Nico Verhoeven ce vendredi lors du point presse à deux jours de la course. Les autres coureurs de l'équipe - Maarten Wynants, le Norvégien Amund Jansen et les Néerlandais Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn et Danny van Poppel - rouleront pour ces deux-là. Il n'y a pas eu de reconnaissance supplémentaire cette semaine. L'équipe connaît bien le parcours et a bien fonctionné à Gand-Wevelgem. Nous avions pris l'initiative de loin et gardé la course très ouverte. Personne ne s'attendait non plus à ce que Wout van Aert endosse si rapidement ce nouveau rôle et qu'il soit si performant sur des courses d'un jour en pré-saison."