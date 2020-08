Wout Van Aert : "Quand vous avez une équipe pareille !" - © Tous droits réservés

Van Aert : "Quand vous avez une équipe pareille" - Critérium du Dauphiné 2020 - 12/08/2020 Wout Van Aert a remporté la première étape du Critérium du Dauphiné ce mercredi. Après les Strade Bianche et Milan Sanremo, le coureur belge confirme son très bon état de forme. Mais ces victoires sont aussi la concrétisation d'un formidable travail d'équipe. Jumbo-Visma dont le travail a évidemment été souligné par le Belge : "Apparemment, j’ai encore de bonnes jambes. Même si je suis arrivé très fatigué à l’hôtel hier après quelques jours de repos. Mais l’équipe a fait un boulot formidable pour moi aujourd’hui… Nous savions que nous avions une chance dans cette étape. Et quand vous avez une équipe pareille avec des leaders comme Tony martin par exemple, ça donne une motivation incroyable pour tenter de sortir pendant le sprint. Mais c’est vrai c’est beau 3 sur 3 pour moi." Le Belge fait évidemment coup double en remportant cette première étape puisqu'il enfile assez logiquement le maillot jaune : "Oui c’est un nouveau but atteint pour moi. Quelque chose que je n’étais jamais parvenu à faire jusqu’ici. Porter le maillot jaune du Dauphiné qui ressemble très fort à celui du Tour de France mais ça c’est encore une autre étape pour le futur. Mais je vais clairement profiter de cette journée ce jeudi. Nous allons changer les rôles puisque je vais me mettre au service de l’équipe et tenter de l’aider autant que je peux."