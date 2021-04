Wout van Aert prend sa revanche sur Pidcock et remporte l’Amstel Gold Race à la photo-finish

Wout van Aert a remporté la 55e édition de l’Amstel Gold Race dimanche au terme des 216 km au programme intégralement disputés sur un circuit de 17 km à répéter 13 fois.

Une édition 2021 où il aura fallu attendre les 18 derniers kilomètres pour voir les prétendants à la victoire se découvrir réellement. Et c’est dans la dernière ascension du Cauberg que la bagarre s’est déclenchée avec une attaque de Wout van Aert… au moment où son équipier Primoz Roglic devait dire adieu à la victoire en raison d’un problème mécanique.

C’est donc sur un rythme effréné que le dernier tour s’est roulé avec les trois plus costauds qui parvenaient à s’isoler à l’avant. Tom Pidcock, Wout van Aert et Maximilian Schachmann sont en effet sortis dans le Geulhemmerberg à 12 km du but et ont collaboré pour aller se disputer la victoire. Dans le sprint final, on a assisté à un nouveau duel entre Wout van Aert et Tom Pidcock après la victoire du Britannique mercredi à la Flèche Brabançonne. Cette fois-ci, la victoire est revenue au Belge qui s’est imposé de justesse à la photo-finish après de longues secondes d’incertitude concernant le vainqueur final. La troisième place est, elle, revenue à Maximilian Schachmann. Derrière lui, Michael Matthews, Alejandro Valverde et Julian Alaphilippe complètent le top 6.

Van Aert décroche ainsi la 21e victoire de sa carrière, la 4e de sa saison après ses deux victoires d’étape à Tirreno-Adriatico et son succès sur Gand-Wevelgem.

