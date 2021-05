Wout van Aert part en stage en altitude en vue du Tour de France et des JO

Gand - Wevelgem 2021 : Victoire de Wout van Aert - Gand - Wevelgem 2021 - 28/03/2021 Wout van Aert a remporté une 83e édition de Gand-Wevelgem haute en couleurs dimanche au terme d’un sprint réduit entre gros bras. Après plus de 170 km d’échappée face au vent, le coureur d’Herentals a nettement devancé Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin. Il s’agit du 3e succès de la saison de Van Aert après ses deux victoires d’étapes à Tirreno-Adriatico. On attendait les sprinteurs ce dimanche et ils ont répondu présent… mais pas de la façon dont on l’imaginait. Le peloton a en effet volé en éclats à plus de 170 km de l’arrivée sous l’impact du vent et a favorisé une course pour costauds.