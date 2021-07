Wout van Aert ne sprintera pas à Libourne : "Rester calme avant de bien terminer le Tour ce week-end"

Les trois dernières étapes de ce Tour de France sont susceptibles de convenir à Wout van Aert, qui peut briller sur tous les terrains. Mais le coureur belge de la formation Jumbo Visma doit faire des choix, et il a décidé de ne pas tenter sa chance en cas de sprint massif à Libourne ce vendredi après-midi.

"Mon ambition, c'est de rejoindre l'arrivée le plus tranquillement possible aujourd'hui, a souligné Wout van Aert au micro de la RTBF avant le départ de la 19ème étape ce vendredi. C'est une très longue journée qui s'annonce, et je suis vraiment concentré sur le contre-la-montre de demain. Après trois grosses étapes de montagne, c'est mieux pour moi d'être un peu plus tranquille aujourd'hui. Physiquement, c'est peut-être possible de jouer la gagne aujourd'hui et demain, mais mentalement, c'est difficile d'être présent chaque jour. Et ces derniers jours, c'était important d'être présent pour Jonas (Vingegaard, deuxième du classement général, ndlr). J'aime bien choisir mes étapes, et je veux donner le meilleur de moi-même demain. Ce sera plus facile si je reste calme aujourd'hui. Je roule très bien, j'ai senti que je progressais au fil de ce Tour, mais j'aurai besoin d'une petite période de repos, après dimanche, avant les Jeux Olympiques. Ce sera difficile d'arriver directement à Tokyo avec le jet-lag et le climat là-bas, mais je pense que c'était la préparation idéale. D'abord, je veux terminer ce Tour en disputant deux bonnes étapes ce week-end, on verra ensuite ce qu'il en est pour Tokyo."