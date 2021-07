Wout van Aert ne pense plus aux pois : "Notre 1ère préoccupation, c’est protéger Vingegaard"

Van Aert avant le départ de la 17e étape : "Notre 1ère préoccupation, c'est protéger... Quatrième du classement du meilleur grimpeur avant le départ de la 17e étape du Tour de France, Wout van Aert ne se bagarrera pas pour aller cherchez les pois lors de ces deux dernières étapes de montagne. Le champion de Belgique l'avait déjà laissé entendre avant le jour de repos et a définitivement abandonné cette chasse. Il l'a confirmé mercredi matin au micro de Jérôme Helguers. "Je pense que les étapes de ce mercredi et de jeudi seront décisives pour le général. C'est vraiment crucial pour Jonas Vingegaard et nous sommes prêts pour le protéger. Ce sera tout pour Jonas. Quand j'étais dans l'échappée, j'en profitais pour prendre des points mais ça sera difficile pour moi d'être dans l'échappée. Notre première préoccupation, c'est de protéger Jonas." Avant la 17e étape, Jonas Vingegaard occupe pour le moment la 3e place du classement général à 5:32 du leader Tadej Pogacar et à 14 secondes de la deuxième place de Rigoberto Uran.