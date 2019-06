Wout Van Aert : "Je suis content de ma 3ème place, en plus Merlier est mon ami"

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a effectué une belle remontée dans l'emballage final du championnat national, dimanche à Gand. Il a toutefois dû se contenter de la 3e place.

"J'avoue que j'aurais préféré un sprint après une course plus dure", a indiqué le récent champion de Belgique de contre-la-montre, jeudi à Middelkerke. "Mais Tim Merlier a été le plus fort et le plus rapide et c'est un très beau champion de Belgique. Pour ma part, j'avoue que j'étais bien trop loin dans le lancement du sprint, vers la 10e place, et j'ai été un peu enfermé. Mais c'est de ma faute. Je dois me contenter de la 3e place. Je remercie le travail de mes équipiers qui se sont donnés à 100 % dans ce championnat".

Wout Van Aert va disputer, à 24 ans, son premier Tour de France. "Il y a certes un peu de nervosité car je pars une peu dans une nouvelle aventure. Mais je suis prêt. Dylan Groenewegen sera notre homme pour les sprints massif. Il est un cran au-dessus. Je verrai quel sera mon rôle dans le train final".