Wout Van Aert : "Je reviendrai à Roubaix pour chercher le bouquet de vainqueur pour Michael" 

Dans une interview accordée à Sporza, Wout Van Aert, coéquipier de Michael Goolaerts décédé dimanche dernier, a annoncé vouloir courir à nouveau sur Paris-Roubaix : “Je reviendrai à Roubaix pour chercher le bouquet de vainqueur pour Michael."

Cette 116ème édition restera à jamais gravée dans la mémoire du coureur belge : "Paris-Roubaix ne sera jamais plus pareil pour moi. Cela a changé ma vie, mais c'est encore plus dur pour la famille et les amis qui étaient encore plus proches de Michael."

Pour rappel, Van Aert s'est classé 13ème de cette classique qu'il courait pour la première fois de sa carrière.