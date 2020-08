Wout van Aert : "J'espère cette fois faire plus souvent honneur à mon maillot"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a répondu aux attentes ce jeudi en dominant les Championnats de Belgique du contre-la-montre pour la deuxième année de suite.

Dès le départ, le récent vainqueur des Strade Bianche et Milan-Sanremo a pris le contrôle et, peu à peu, il a pris de l'avance. Wout van Aert espère maintenant montrer ce maillot tricolore plus souvent que la dernière fois. En 2019, il l'avait porté une seule fois, lors de sa chute au Tour de France à Pau.

"Pour beaucoup de gens, j'avais déjà gagné à l'avance, mais je ne voyais pas les choses ainsi. J'ai peut-être eu l'avantage, mentalement, que les choses se passent si bien pour moi ces derniers temps. La course était un peu plus technique que ce que j'attendais, mais on pouvait se débrouiller avec la puissance. Je voulais entamer la dernière boucle avec un peu plus d'énergie et j'ai réussi", a commenté Wout van Aert.

Au premier temps intermédiaire, il comptait déjà 15 secondes d'avance sur Victor Campenaerts. "J'avais des personnes sur le parcours qui me tenaient informé des temps intermédiaires. La voiture m'a également permis de recueillir des informations en permanence. Je trouve cela très important. Même quand les choses ne vont pas bien, je veux savoir où je me situe. Cela me donne l'inspiration pour faire mieux."

Champion de Belgique du chrono en 2019, le coureur de l'équipe Jumbo-Visma succède donc à lui-même au palmarès. "Vous ne pouvez pas comparer avec l'année dernière. Cette année, nous avons roulé sans Remco Evenepoel et Yves Lampaert. Deux candidats à la victoire. Victor Campenaerts était également un candidat. Après tout, il est le détenteur du record de l'heure. Je suis fier de cela. J'espère maintenant faire un peu plus honneur à mon maillot tricolore."