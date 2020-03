Wout van Aert interrompt son entraînement: "J'espère reprendre la semaine prochaine"

Pour Wout van Aert, la propagation du coronavirus est un petit coup d'arrêt. Le coureur de Jumbo-Visma avait pour objectif de faire de belles prestations lors des classiques printanières flandriennes mais celles-ci ont été annulées, assez logiquement vu l'ampleur de l'épidémie. Entre-temps, il a rangé son vélo. "J'espère pouvoir me préparer pour le mois de mai et l'été à partir de la semaine prochaine", a avoué le triple champion du monde de cyclo-cross.

"Bien que le vélo n'a pas été ma priorité cette semaine, je veux vous donner une mise à jour de la situation actuelle d'un cycliste", a débuté Van Aert. "Depuis que l'UCI a décidé d'annuler toutes les courses en avril, j'ai décidé de faire une pause dans mon entraînement. Je suis maintenant plus rassuré car nous pouvons au moins élaborer un plan. J'ai l'impression que le risque d'être contaminé a coûté beaucoup d'énergie ces dernières semaines. La semaine prochaine, je veux commencer ma préparation pour le mois de mai et l'été et avec les batteries rechargées. Entre-temps, j'aide Sarah (sa femme, ndlr) dans les tâches ménagères. Tout le monde doit maintenant penser à sa santé. Personnellement, je suis impressionné par l'unanimité dans le monde entier. Je crois que nous pouvons vaincre ce virus ensemble. J'espère que vous restez chez vous en sécurité. Et restez positif. Des jours meilleurs arrivent."