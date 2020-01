Wout van Aert impatient d'être aux championnats de Belgique "avec un rôle d'outsider"

Wout van Aert a obtenu des signaux encourageants quant à son état de forme ce samedi au cyclocross de Gullegem dont il a pris la quatrième place. Le coureur de chez Jumbo-Visma n'a pas pu disputer la victoire à Mathieu van der Poel lors de son deuxième cyclocross de la saison, mais a longtemps bataillé pour le podium avec Mathieu Vanthourenhout et Corné van Kessel.

"Je suis parvenu directement à me positionner à l'avant. J'ai même pu imprimer le rythme en tête à un moment", s'est réjoui Wout van Aert. "Je dois encore retrouver les sensations du cyclocross. J'ai fait trop de fautes, je perdais trop de temps et de vitesse dans les virages. Je dois courir plus souvent pour gommer ces fautes."

Les championnats de Belgique prévus la semaine prochaine à Anvers pourraient donc arriver trop tôt pour un Wout van Aert conscient des attentes qui reposent sur lui. "Le monde extérieur est plus impatient que moi même si j'ai hâte de disputer ces championnats de Belgique. Je n'aurai rien à perdre, c'est la première fois que ça m'arrive. Cette position d'outsider me convient parfaitement. Je continue à m'amuser dans le cyclocross et c'est sans doute la chose la plus importante."