Wout Van Aert et Remco Evenepoel enterrent la hache de guerre : "le temps est venu de parler…"

Ils ont tous les deux enchaîné les interviews début de semaine lors des " media days " organisés par leurs équipes respectives dans le cadre des traditionnels stages hivernaux sous le soleil de la Costa Blanca espagnole. Remco Evenepoel s’est exprimé lundi à Calpe, habituel camp de base de Quick Step-Alpha Vinyl ; Wout Van Aert en a fait de même mardi à Mutxamel, que Jumbo-Visma a quitté précipitamment hier midi après qu’un cas de Covid ait été détecté parmi les coureurs. À une cinquantaine de kilomètres l’un de l’autre, à 24 heures d’intervalle, nous les avons fait réagir tous les deux sur le " conflit " qui les oppose depuis ce fameux 26 septembre et l’échec collectif de notre équipe nationale dans la course en ligne des Mondiaux de Leuven.

Quelques jours après la course, Evenepoel avait étalé toute sa frustration sur le plateau de l’émission télévisée flamande " Extra Time Koerse ". Van Aert n’avait pas tardé à le recadrer en rappelant que " Remco était d’accord avec la tactique... ".

Le sélectionneur Sven Vanthourenhout a récemment expliqué souhaiter une rencontre entre les deux champions aux caractères bien trempés, histoire de dissiper définitivement les tensions. Une rencontre qui aura bel et bien lieu ! C’est ce que nous ont confirmé la pépite de Schepdael et le vainqueur de l’étape du Mont Ventoux sur le dernier Tour de France. Oui, la hache de guerre sera prochainement enterrée ! Morceaux choisis.

Wout Van Aert

Nous disputerons encore des championnats ensemble les prochaines années. Il est important d’en parler pour tourner la page.

" Remco, c’est la jeune star du cyclisme ! Il est très fort et très mature pour un gars de seulement 21 ans (NDLR : Remco Evenepoel fêtera ses 22 ans le 25 janvier). Il est impressionnant. Après les Championnats du monde, nous avons tous les deux pris quelques jours de vacances. Mais là, le temps est venu de parler et de penser au futur ! Nous allons nous voir et discuter car nous savons très bien tous les deux que nous disputerons encore des courses et des championnats ensemble les prochaines années. Il est important d’en parler pour tourner la page. "

Remco Evenepoel

Nous nous sommes déjà envoyés quelques messages. Il n’y a pas de problème entre nous. Il faut juste effacer les dernières zones d’ombre.

" J’espère qu’à la fin de cette saison 2022, on se battra ensemble en Australie pour à nouveau tenter de décrocher le maillot arc-en-ciel. Je préfèrerais être là-bas avec Wout et l’aider à gagner que de regarder la course à la télévision dans mon fauteuil. Nous nous sommes envoyés quelques messages et, dans nos conversations, on s’est mis d’accord sur le fait de se voir bientôt. Mais nous n’avons pas encore fixé la date ni l’heure car il a eu un programme ‘full’ avec le cyclo-cross. On doit absolument se voir même si on a déjà un peu parlé juste après les Mondiaux. Il n’y a pas de problème entre nous. Il faut juste effacer les dernières zones d’ombre avant donc d’essayer de devenir champion du monde ensemble. "