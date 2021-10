Wout van Aert et Lotte Kopecky couronnés Flandrien et Flandrienne de l’année

Wout van Aert et Lotte Kopecky ont été désigné Flandrien et Flandrienne de l’année, trophées décernés par Het Nieuwsblad. Deux sacres indiscutables tant les deux cyclistes ont brillé tout au long de l’année.

Van Aert et Kopecky ? Qui d’autres ? Si les titres pouvaient se discuter l’année dernière, sur base des résultats 2021 il n’y a pas photo. Et pas seulement parce qu’ils sont tous les deux champions de Belgique.



Quand on émarge au top 3 mondial, on est forcément l’un des meilleurs coureurs de son pays. Même quand des compatriotes ont accroché un Monument (Stuyven), accumulé les bouquets dans les sprints (Merlier, Philipsen) ou ont réussi un impressionnant come-back (Evenepoel). Le coureur d’Herentals a compilé 13 victoires, seuls Tadej Pocagar et Primoz Roglic ont fait aussi bien. A la quantité, WVA a ajouté la diversité. Course d’un jour, étape de montagne, victoire en puncheur, sprint massif ou contre-la-montre, van Aert a tout fait cette année.



Une capacité incroyable a gagné sur tous les terrains (25 podiums en 49 jours de course) qui multiplie les objectifs et rend les choix plus complexes. C’est sans doute la leçon a tiré de cet exercice 2021. A courir tous les lièvres à la fois, le coureur d’Herentals a parfois manqué de jus le Jour J (Ronde, Mondiaux, Roubaix). Ses trois médailles d’argent (mondiaux de cyclo-cross et de chrono et course en ligne aux JO) en sont sans doute le meilleur exemple. S’il parvient à mieux cibler ses efforts, il n’en sera que plus dangereux.