Wout Van Aert prépare déjà 2021… dans les labourés - 29/11/2020 Un décor un peu vide. Une atmosphère inhabituelle. Sans spectateur, le cyclo-cross n’a pas la même saveur. Pas de public à Courtrai, juste quelques badauds tenus à distance pour assister à la rentrée de Wout Van Aert, 6 semaines seulement après sa fin de saison sur route au Tour des Flandres. "J’ai pris 2 semaines de repos. 2 semaines sans vélo" raconte le coureur belge. "C’est assez pour se ressourcer mentalement et physiquement. Le problème entre guillemets... c’est que je n’ai que 3 semaines d’entraînement dans les jambes. Ce n’est pas assez pour avoir le niveau pour gagner". Il n’est pas là pour gagner. Juste pour s’amuser. Retrouver le rythme de la compétition. C’est un retour aux sources pour l’Anversois qui n’envisage pas de faire une croix sur cette discipline qu'il considère comme essentielle dans sa préparation pour la saison sur route. "Le cyclo-cross fait partie de ma vie depuis que j’ai 8 ans" explique le dernier vainqueur de Milan-Sanremo. "Cela m’apporte beaucoup. Une très grande intensité. Ça me fait du bien pour les classiques. Et puis, c’est un sport amusant. Je reste toujours ambitieux pour le cyclo-cross aussi. Je fais un peu de tout !".