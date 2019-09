Wout van Aert espère disputer quelques cross cette saison

Wout van Aert a fait le point sur sa rééducation consécutive à sa chute au dernier Tour de France, dimanche, lors d'une conférence de presse à Gooik. Van Aert veut retrouver son niveau le plus vite possible, même s'il sait que ce sera difficile.

"Je vais dans la bonne direction", a déclaré van Aert. "La vraie rééducation a commencé il y a deux semaines et demie. Comme vous pouvez le voir, je marche plutôt bien. Par rapport à il y a quelques semaines, l'amélioration est remarquable. Je me sens plus comme un sportif maintenant que je peux aller chez le physiothérapeute et faire des exercices de renforcement musculaire. Je nage déjà et j'ai roulé pendant une heure sur le home trainer. C'est très positif."

Le champion de Belgique du contre-la-montre a vécu une période difficile. "Après ma chute, j'ai passé quelques jours à l'hôpital de Pau. Après cela, j'ai été conduit en ambulance à l'hôpital d'Herentals où l'on m'a opéré une deuxième fois. Mentalement, c'était déjà très difficile. J'ai été confronté aux conséquences de ma blessure en ce qui concerne ma mobilité. Maintenant, je vais mieux et je peux profiter du reste. Une deuxième opération a été réalisée à Herentals. On m'a dit qu'il y avait de grandes chances que tout irait bien. En tant que coureur, tu ne veux pas entendre cela. Je voulais des certitudes concernant ma condition physique. A présent, ça va dans la bonne direction. Je n'ai pas encore de vision réelle de ce que je pourrai bientôt faire", a poursuivi le coureur de Jumbo-Visma.

La saison de cyclocross a entre-temps repris. Sans van Aert, triple champion du monde entre 2016 et 2018. Le verra-t-on dans les labourés cette saison? "Je l'espère. Du moins, c'est mon objectif. Mais est-ce réaliste? Je vais tout faire pour reprendre le cross. Je continue la musculation et la rééducation. La question est de savoir quand est-ce que je serai en forme et pourrai atteindre mon plus haut niveau", a confié van Aert, qui espère revenir à la compétition "dès que possible".

Lors de sa chute, Wout van Aert s'était retrouvé coincé dans une barrière nadar. Avec les conséquences que l'on sait. "Peut-être devrions-nous en tirer des leçons pour l'avenir. J'ai pris le virage trop serré, mais le reste de ma blessure est dû à la manière dont les barrières ont été installées."