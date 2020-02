Wout van Aert décroche son premier succès de la saison à Lille: "C'est une grande récompense"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a décroché son premier succès de la saison de cyclocross en s'adjugeant la 8e et dernière manche du Trophée AP Assurances, samedi à Lille, en province d'Anvers. Il s'est imposé avec 20 secondes d'avance sur Quinten Hermans et 0:39 sur Toon Aerts. Eli Iserbyt, 11e samedi, était déjà assuré de la victoire finale avant le départ

Wout van Aert, qui avait enlevé son premier titre de champion de Belgique de cyclocross en 2016 à Lille, n'a retrouvé le chemin des labourés que fin décembre à Loenhout. Le coureur belge de 25 ans avait été privé plusieurs mois de compétition à la suite de sa lourde chute lors du Tour de France en juillet dernier.

Tenant du titre à Lille, le Néerlandais Mathieu van der Poel n'était pas au départ. Le champion du monde a mis un terme à sa saison de cyclocross après son titre mondial pour préparer la saison sur route.

"Quand j'ai franchi la ligne, beaucoup de choses me sont venues à l'esprit", a dit van Aert après l'arrivée. "Ce n'est pas la plus grande victoire, mais c'est une victoire devant son propre public et après une telle blessure. J'avais à l'esprit de gagner ici toute la semaine. C'est surtout une grande récompense pour moi. C'est une émotion et une confirmation que je peux encore le faire".

Van Aert a dû s'élancer de la troisième ligne de la grille au départ, mais il a bien progressé. "J'ai tranquillement pris mon temps pour remonter. À cause de certaines erreurs commises par d'autres, je me suis retrouvé derrière Hermans et j'ai aussi vu que tout le monde était à la limite. Puis j'ai continué et j'ai essayé de faire la différence. Cela a réussi, après cela, c'était juste une question de rythme. J'ai roulé ici pour mon public, leur soutien a été incroyable. Je suis déjà devenu champion de Belgique ici à Lille, mais je n'ai jamais gagné ce cross et je suis très heureux d'avoir pu le faire désormais".