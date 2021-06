Wout van Aert condamné à verser une lourde amende à son ancienne équipe Sniper Cycling, il envisage d'aller en appel

Le tribunal du travail d'Anvers a condamné le coureur cycliste Wout van Aert à payer une indémnité de 662.000 euros à son ancien employeur l'équipe Sniper Cycling. L'intéressé envisage de se pourvoir en cassation.

Le champion cycliste avait rompu son contrat qui le liait jusqu’en décembre 2019. Il avait dans un premier temps roulé pour l’équipe Cibel-Cebon avant de rejoindre la formation néerlandaise World Tour Jumbo-Visma le 1er mars 2019.

Le 17 septembre 2018, le coureur cycliste avait invoqué des raisons impérieuses pour mettre unilatéralement fin à son contrat avec l'équipe du manager Nick Nuyens. Celui-ci a contesté le caractère impérieux des motifs du départ et demandé à van Aert de s'acquitter d'une indemnité de rupture de contrat de 1,1 million d'euros.

Van Aert dans sa lettre recommandée annonçant sa décision avait mentionné un certain nombre de "manquements graves" et de "pratiques absolument inacceptables" qui, selon eux, rendaient impossible toute coopération ultérieure. La raison directe de la fin de la collaboration était la demande de Sniper Belgium faite à Niels Albert, directeur sportif et entraîneur de Van Aert, de rédiger un document sur leur collaboration. Selon les avocats de van Aert, Nick Nuyens avait demandé à Niels Albert de mettre sur papier quelque chose qui n'était pas vrai, à savoir que le changement de caractère de van Aerts était la raison pour laquelle Albert voulait quitter Sniper Cycling. Albert aurait également été mis sous pression pour le faire.

Le tribunal du travail de Malines avait donné raison à van Aert le 26 novembre 2019 et jugé légitime la rupture de contrat sans préavis. Nick Nuyens a fait appel de la décision et a donc obtenu gain de cause mercredi à Anvers.

Le tribunal du travail de la Métropole a souligné dans soin arrêt mercredi qu'"il ressort clairement des documents du dossier que Niels Albert avait indiqué à plusieurs personnes que la collaboration avec van Aert était devenue difficile.On ne peut pas reprocher à Nuyens d'avoir demandé à Albert de mettre cela sur papier".

Le tribunal du travail a estimé qu'il n'avait pas été prouvé que Nuyens avait de mauvaises intentions. Elle n'a pas non plus trouvé de pression inappropriée sur Albert. "Le tribunal du travail a donc conclu que Sniper Cycling n'a pas commis de faute grave. Par conséquent, la démission pour motif impérieux est injustifiée."

L'avocat du coureur Walter Van Steenbrugge envisage de se pourvoir en cassation. "La position du tribunal du travail diffère complètement de celle du tribunal du travail de Malines", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "le tribunal du travail a dit qu'on ne pouvait pas reprocher à Nick Nuyens d'avoir demandé à Niels Albert de mettre sur papier les circonstances de sa collaboration avec Wout, mais il n'a pas dit qu'il voulait obtenir cette déclaration en échange d'une prime en espèces. Niels Albert n'aurait alors pas à effectuer son préavis de trois mois. Il s'agissait donc d'une fausse déclaration en échange d'argent, et cela n'est pas mentionné. Il me manque donc une partie de l'histoire factuelle dans l'arrêt. Mais la cour de cassation aura probablement le dernier mot à ce sujet. C'est maintenant 1-1, pour le dire en termes sportifs."