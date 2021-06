Wout Van Aert, come-back réussi pour le nouveau champion de Belgique : "Je peux encore m'améliorer"

Il est décidément inusable, Wout Van Aert ! Alors que certains observateurs ne l'annonçaient pas forcément en forme après son opération de l'appendicite, le coureur Jumbo-Visma a su balayé tous les doutes d'un coup de pédale pour mater Remco Evenepoel et Edward Theuns au sprint et devenir le nouveau champion de Belgique.

Fier et soulagé, il est revenu sur les derniers kilomètres, difficiles physiquement...et mentalement : "C'était un final difficile parce que Theuns est revenu. C'était un peu compliqué parce qu'il ne roulait plus à fond dans les derniers kilomètres. Donc j'ai porté une bonne partie du poids de la course dans l'échappée. C'était serré" a-t-il expliqué au micro de Sporza.

Toujours aussi impressionnant, Van Aert s'apprête donc à aborder le Tour de France avec le prestigieux maillot noir jaune rouge. Une fierté pour le Belge : "C'est l'un des plus beaux maillots du peloton. Je voulais inscrire mon nom au palmarès. J'ai un ami qui a perdu son combat contre le cancer ces derniers mois, j'ai moi aussi dû me battre pour être là aujourd'hui. Donc c'est une double délivrance."

D'autant plus que Van Aert ne semblait effectivement. pas à 100%. Il l'a d'ailleurs avoué à demi-mots après la course : "C'est toujours ridicule de dire ça après une telle victoire mais je pense que je peux encore m'améliorer. J'ai déjà roulé plusieurs championnats où je n'ai pas réussi. Gagner alors que je ne suis pas super en forme, ça fait du bien. Le Tour de France c'est une tout autre course. J'ai accumulé de la confiance, cette prestation me fait du bien et me permet d'aborder le Tour d'une autre façon."